Informations pratiques

Saint-Jean-de-Vaux

Loto de l’été en plein air

Terrain du Liboureau, 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Loto de l’été en plein aire, le 26/07/2026 au Terrain du Liboureau, à Saint-Jean-de-Vaux

Carte 5 € | Bingo 2 € |

Ouverture des portes à 12h.

Buvette et petite restauration sur place.

Le Loto débute à 14h.

18 parties + un Qui perd gagne.

Sans réservation.

Valeur totale des lots 4000 € bons d’achat de 20 € à 500 €, vols en montgolfière et ULM, balade en Hélicoptère, saut en parachute tandem, bons repas restaurant, vins des vignerons locaux, bons cadeaux bien-être, jambons crus entiers, bons cadeaux boucherie traiteur, bons cadeaux loisirs, etc… .

Terrain du Liboureau, 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté afestivaux@gmail.com

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English : Loto de l’été en plein air

L’événement Loto de l’été en plein air Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I