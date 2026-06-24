Loto de l’été en plein air Saint-Jean-de-Vaux
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Vaux
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Vaux
Loto de l’été en plein air
Terrain du Liboureau, 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Loto de l’été en plein aire, le 26/07/2026 au Terrain du Liboureau, à Saint-Jean-de-Vaux
Carte 5 € | Bingo 2 € |
Ouverture des portes à 12h.
Buvette et petite restauration sur place.
Le Loto débute à 14h.
18 parties + un Qui perd gagne.
Sans réservation.
Valeur totale des lots 4000 € bons d’achat de 20 € à 500 €, vols en montgolfière et ULM, balade en Hélicoptère, saut en parachute tandem, bons repas restaurant, vins des vignerons locaux, bons cadeaux bien-être, jambons crus entiers, bons cadeaux boucherie traiteur, bons cadeaux loisirs, etc… .
Terrain du Liboureau, 6 chemin du Liboureau Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté afestivaux@gmail.com
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English : Loto de l’été en plein air
L’événement Loto de l’été en plein air Saint-Jean-de-Vaux a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I