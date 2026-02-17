Loto de l’Étoile pithivérienne Pithiviers-le-Vieil

Loto de l’Étoile pithivérienne

Rue des Fanums Pithiviers-le-Vieil Loiret

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

2026-03-14

Soirée loto avec l’Étoile Pithivérienne tentez de remporter de nombreux lots tout en profitant d’un snack et d’une buvette sur place. Une soirée conviviale et animée à ne pas manquer à Pithiviers !

L’Étoile Pithivérienne propose une soirée loto à Pithiviers-le-Vieil, ouverte à tous. De nombreux lots sont à gagner dans une ambiance conviviale et détendue. Snack et buvette sur place pour accompagner la soirée et partager un moment agréable en famille ou entre amis. Une animation simple et divertissante, idéale pour tenter sa chance et passer un moment agréable dans le cadre de la vie locale. 1.5 .

Rue des Fanums Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 97 55 63

English :

Lotto evening with Étoile Pithivérienne: try to win a number of prizes while enjoying a snack and refreshment bar on site. A friendly, lively evening not to be missed in Pithiviers!

