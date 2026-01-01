LOTO de l’Harmonie Municipale de Champagney

Salle des fêtes Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’Harmonie Municipale de Champagney organise un loto, dimanche 25 janvier à 14h30, à la salle des fêtes de Champagney.

De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.

Réservation au 06 83 41 72 64 .

Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 41 72 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LOTO de l’Harmonie Municipale de Champagney

L’événement LOTO de l’Harmonie Municipale de Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-01-05 par RONCHAMP TOURISME