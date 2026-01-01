LOTO de l’Harmonie Municipale de Champagney Champagney
Salle des fêtes Champagney Haute-Saône
L’Harmonie Municipale de Champagney organise un loto, dimanche 25 janvier à 14h30, à la salle des fêtes de Champagney.
De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.
Réservation au 06 83 41 72 64 .
Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 41 72 64
