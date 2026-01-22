Loto de l’Harmonie Sainte Cécile Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Loto de l’Harmonie Sainte Cécile

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-02-28 17:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Venez nombreux pour tenter votre chance au loto de l’Harmonie Sainte Cécile et tentez de remporter de nombreux cadeaux !

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com

English :

Come one, come all to try your luck at the Harmonie Sainte Cécile’s lotto, and be in with a chance of winning lots of prizes!

