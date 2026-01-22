Loto de l’Harmonie Sainte Cécile Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto de l’Harmonie Sainte Cécile
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Venez nombreux pour tenter votre chance au loto de l’Harmonie Sainte Cécile et tentez de remporter de nombreux cadeaux !
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com
English :
Come one, come all to try your luck at the Harmonie Sainte Cécile’s lotto, and be in with a chance of winning lots of prizes!
