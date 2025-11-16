Loto de l’Office de Tourisme Salle Gagarine Port-de-Bouc
Loto de l’Office de Tourisme Salle Gagarine Port-de-Bouc dimanche 16 novembre 2025.
Loto de l’Office de Tourisme
Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 16h. Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône
Grand Loto à la Salle Gagarine, organisé par L’Office de Tourisme.
Composition du loto:
-25 Quines
-5 Cartons pleins
-1 Super carton plein
25 Euros les 6 cartons et 15 Euros les 3 cartons. Vente sur place.
De nombreux lots à gagner:
Buvette sur place. Tombola gratuite.
Venez vivre et passer un moment convivial…….Émotions garanties!!! .
Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr
English :
Grand Loto at the Salle Gagarine, organized by the Tourist Office.
German :
Großes Lotto in der Salle Gagarine, organisiert von L’Office de Tourisme.
Italiano :
Grand Loto alla Salle Gagarine, organizzato dall’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Gran Loto en la Salle Gagarine, organizado por la Oficina de Turismo.
L’événement Loto de l’Office de Tourisme Port-de-Bouc a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Port de Bouc