Loto de l’Office de Tourisme Salle Gagarine Port-de-Bouc

Loto de l’Office de Tourisme Salle Gagarine Port-de-Bouc dimanche 16 novembre 2025.

Loto de l’Office de Tourisme

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 16h. Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Grand Loto à la Salle Gagarine, organisé par L’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme organise son loto à la Salle Gagarine.



Composition du loto:

-25 Quines

-5 Cartons pleins

-1 Super carton plein

25 Euros les 6 cartons et 15 Euros les 3 cartons. Vente sur place.



De nombreux lots à gagner:



Buvette sur place. Tombola gratuite.



Venez vivre et passer un moment convivial…….Émotions garanties!!! .

Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr

English :

Grand Loto at the Salle Gagarine, organized by the Tourist Office.

German :

Großes Lotto in der Salle Gagarine, organisiert von L’Office de Tourisme.

Italiano :

Grand Loto alla Salle Gagarine, organizzato dall’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Gran Loto en la Salle Gagarine, organizado por la Oficina de Turismo.

L’événement Loto de l’Office de Tourisme Port-de-Bouc a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Port de Bouc