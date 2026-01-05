Loto de Loisirs et Culture Salle des Fêtes Le Poët-Laval
Loto de Loisirs et Culture Salle des Fêtes Le Poët-Laval vendredi 6 février 2026.
Salle des Fêtes Quartier Gougne Le Poët-Laval Drôme
Début : 2026-02-06 20:30:00
2026-02-06
En 7 parties. Nombreux lots ELECTROMENAGERS–BONS D’ACHATS SERVICE DE VERRES CORBEILLE GARNIE LONGE DE PORC FILETS GARNIS JAMBON ETC …
In 7 parts. Numerous lots: ELECTRONICS?PURCHASE VOUCHERS GLASS SERVICE ? GARNISHED BASKET ? PORK LOIN ? FILLET GARNISH ? HAM ETC ?
L’événement Loto de Loisirs et Culture Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux