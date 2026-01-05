Loto de Loisirs et Culture Salle des Fêtes Le Poët-Laval

Loto de Loisirs et Culture

Salle des Fêtes Quartier Gougne Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

En 7 parties. Nombreux lots ELECTROMENAGERS–BONS D’ACHATS SERVICE DE VERRES CORBEILLE GARNIE LONGE DE PORC FILETS GARNIS JAMBON ETC …

.

Salle des Fêtes Quartier Gougne Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 7 parts. Numerous lots: ELECTRONICS?PURCHASE VOUCHERS GLASS SERVICE ? GARNISHED BASKET ? PORK LOIN ? FILLET GARNISH ? HAM ETC ?

L’événement Loto de Loisirs et Culture Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux