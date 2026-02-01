Loto de LSR 46 Labastide-Marnhac
Loto de LSR 46 Labastide-Marnhac dimanche 22 février 2026.
Loto de LSR 46
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Loto organisé par Loisir et Solidarité des Retraités du Lot.
De nombreux lots à gagner, bons d'achats 24, 50, 200€, filets garnis, coffrets de vins…
.
Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 83 50 95 91
English :
Loto organized by Loisir et Solidarité des Retraités du Lot.
Many prizes to be won, 24, 50, 200'purchase vouchers, filets garnis, wine boxes…
L’événement Loto de LSR 46 Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot