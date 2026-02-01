Loto de LSR 46

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Loto organisé par Loisir et Solidarité des Retraités du Lot.

De nombreux lots à gagner, bons d'achats 24, 50, 200€, filets garnis, coffrets de vins…

Loto organisé par Loisir et Solidarité des Retraités du Lot.

De nombreux lots à gagner, bons d'achats 24, 50, 200€, filets garnis, coffrets de vins…

.

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 83 50 95 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by Loisir et Solidarité des Retraités du Lot.

Many prizes to be won, 24, 50, 200'purchase vouchers, filets garnis, wine boxes…

L’événement Loto de LSR 46 Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot