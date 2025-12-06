Loto de l’UGAP Gymnastique volontaire Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Loto de l’UGAP Gymnastique volontaire Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage samedi 6 décembre 2025.
Loto de l’UGAP Gymnastique volontaire
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’UGAP Gymnastique volontaire vous propose un loto ! Venez nombreux pour tenter votre chance et remporter de nombreux lots !
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 46 94 73 ugapgymvolontaire@gmail.com
English :
UGAP Gymnastique Volontaire is holding a bingo! Come one, come all to try your luck and win lots of prizes!
German :
Die UGAP Freiwillige Gymnastik bietet Ihnen ein Lotto an! Kommen Sie zahlreich, um Ihr Glück zu versuchen und zahlreiche Preise zu gewinnen!
Italiano :
La Ginnastica Volontaria UGAP organizza una tombola! Venite a tentare la fortuna per vincere tanti premi!
Espanol :
¡La Gimnasia Voluntaria UGAP organiza un bingo! ¡Ven y prueba tu suerte para ganar muchos premios!
