Loto de l’Union Cycliste de Séreilhac

Séreilhac Haute-Vienne

Loto organisé par l’UCS dans la salle des fêtes sur le site de Maison Neuve.

Il sera animé par l’incontournable Cécile, animatrice des nombreux lotos organisés dans la région.

Beaucoup de lots seront proposés aux gagnants dont des bons d’achats de 300, 150 et 100€, 1 aspirateur balai, 2 jambons de pays, 2 repas au Relais des Tuileries, 1 cocotte minute Tefal, 2 bons carburant valeur 40€, 2 repas La Petite Chopine Isle, service à fondue et gaufrier 3 en 1 Tefal, et bien d’autres surprises encore vous attendent!

14 parties à la landaise, partie spéciale à 2€ le carton avec 3 lots surprise.

Bourriche avec 30 lots.

1 carton offert.

Sandwich, crêpes et buvette.

Réservation par sms, laissez sur le répondeur votre nom, lieu, numéro de téléphone et nombre de participants. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 67 23

