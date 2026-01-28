Loto de l’UNRPA Maison-Feyne

Loto de l’UNRPA

salle des sports Maison-Feyne Creuse

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08 2026-11-11

Loto organisé par l’UNRPA avec de nombreux lots à gagner, salle polyvalente à partir de 14h

Tarifs le carton 4€, les 7 cartons 20€ .

salle des sports Maison-Feyne 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 06 82

