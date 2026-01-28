Loto de l’US Cattenom Cattenom

Loto de l’US Cattenom

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tentez votre chance au Loto de l’US Cattenom. De nombreux lots sont à gagner dont certains sous la forme de bons d’achat.

Un bingo sera également tiré durant la soirée. Buvette et restauration sur place.

Attention une réservation est obligatoire par téléphone. Ouverture des portes à 18h.Tout public

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 76 35 47 12

English :

Try your luck at the US Cattenom Lotto. Many prizes are up for grabs, some of them in the form of vouchers.

A bingo will also be drawn during the evening. Refreshments and catering on site.

Please note that reservations must be made by telephone. Doors open at 6pm.

