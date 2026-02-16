Loto de l’US Mours salle des fêtes Mours-Saint-Eusèbe
Venez participer au loto de l’US Mours. De nombreux lots à gagner !
salle des fêtes Grande Rue Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and take part in the US Mours bingo. Lots of prizes to be won!
