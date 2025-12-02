Loto de l’US Pélican Salle Malacrida Pélissanne

Loto de l’US Pélican

Dimanche 8 février 2026 à partir de 15h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Venez tenter votre chance au loto de l’US Pélican !

Voyage, trottinette électrique, Go Pro, télévision, Cookéo, enceinte connectée, air fryer, aspirateur robot… font partie des nombreux lots à gagner !



Une buvette et petite restauration sont prévus sur place. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 35 41 uspelican@orange.fr

English :

Try your luck at the lottery !

