Loto de l’USM Montargis Handball

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Loto de l’USM Montargis Handball

De nombreux lots sont à gagner. Buvette et restauration sur place. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 24 66 79

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English :

USM Montargis Handball Loto

L’événement Loto de l’USM Montargis Handball Montargis a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MONTARGIS