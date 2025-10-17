Loto de l’USO Basket place champ du foire Oradour-sur-Glane

Loto de l’USO Basket place champ du foire Oradour-sur-Glane vendredi 17 octobre 2025.

place champ du foire Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Envie d’une soirée conviviale et pleine de suspense ? L’association USO Basket vous invite à son grand loto à Oradour-sur-Glane ! Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et détendue de magnifiques gros lots attendent les plus chanceux… Que vous soyez joueur régulier ou simple curieux, c’est l’occasion idéale de partager un bon moment en famille ou entre amis. Et pour prolonger la soirée en toute gourmandise, une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. Sourires, rires et bonne humeur garantis ! Pas de réservation nécessaire il vous suffit de venir avec votre bonne étoile et l’envie de passer une belle soirée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association. .

place champ du foire Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine usobasket87@gmail.com

