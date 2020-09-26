loto de Magny-Vernois Magny-Vernois
samedi 26 septembre 2026 · Magny-Vernois
Informations pratiques
Magny-Vernois
loto de Magny-Vernois
Magny-Vernois Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Loto à Magny-Vernois
Samedi 26 septembre à 20h
Salle polyvalente de Magny-Vernois
Nombreux bons d’achat à gagner, avec une partie spéciale à 500 €.
Ouverture des portes à 18h30. Buffets et buvette sur place. .
Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 59 18 54
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English : loto de Magny-Vernois
L’événement loto de Magny-Vernois Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE