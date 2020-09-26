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AGENDA · Magny-Vernois

loto de Magny-Vernois Magny-Vernois

samedi 26 septembre 2026 · Magny-Vernois

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
70200 Magny-Vernois
Département
Haute-Saône
Tarif

Magny-Vernois

loto de Magny-Vernois

Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Loto à Magny-Vernois

Samedi 26 septembre à 20h
Salle polyvalente de Magny-Vernois

Nombreux bons d’achat à gagner, avec une partie spéciale à 500 €.
Ouverture des portes à 18h30. Buffets et buvette sur place.   .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 59 18 54 

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English : loto de Magny-Vernois

L’événement loto de Magny-Vernois Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE