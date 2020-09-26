Informations pratiques

Magny-Vernois

loto de Magny-Vernois

Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Loto à Magny-Vernois

Samedi 26 septembre à 20h

Salle polyvalente de Magny-Vernois

Nombreux bons d’achat à gagner, avec une partie spéciale à 500 €.

Ouverture des portes à 18h30. Buffets et buvette sur place. .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 59 18 54

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English : loto de Magny-Vernois

L’événement loto de Magny-Vernois Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE