Loto de Marmay Cloyes-les-Trois-Rivières
Loto de Marmay Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 6 mars 2026.
Loto de Marmay
Salle des fêtes de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Loto à Cloyes organisé par Marmay.
Lots à gagner Bons d’achat de 20 à 1000 € soit au total 4530 € de gains.
Les places sont gardées jusqu’à 1 h avant le début du loto. .
Salle des fêtes de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto in Cloyes organized by Marmay.
L’événement Loto de Marmay Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-02-21 par OT GRAND CHATEAUDUN