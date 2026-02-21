Loto de Marmay Cloyes-les-Trois-Rivières

Loto de Marmay

Salle des fêtes de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Loto à Cloyes organisé par Marmay.

Lots à gagner Bons d’achat de 20 à 1000 € soit au total 4530 € de gains.

Les places sont gardées jusqu’à 1 h avant le début du loto. .

Salle des fêtes de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 10 04 17 58

Loto in Cloyes organized by Marmay.

