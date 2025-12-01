Loto de Noël

Salle des fêtes Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:15:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Loto spéciale Noel

.

Salle des fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 76 17 32

English :

false

German :

Spezielles Weihnachtslotto

Italiano :

Tombola di Natale

Espanol :

Bingo de Navidad

L’événement Loto de Noël Aulnay a été mis à jour le 2025-10-04 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme