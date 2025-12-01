Loto de Noël Aulnay
Loto de Noël Aulnay samedi 13 décembre 2025.
Loto de Noël
Salle des fêtes Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-12-13 20:15:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Loto spéciale Noel
Salle des fêtes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 76 17 32
German :
Spezielles Weihnachtslotto
Italiano :
Tombola di Natale
Espanol :
Bingo de Navidad
L’événement Loto de Noël Aulnay a été mis à jour le 2025-10-04 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme