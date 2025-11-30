Loto de Noël à la maison de quartier de Clair vallon Bagnères-de-Bigorre

Loto de Noël

à la maison de quartier de Clair vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-30 13:30:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-30

Loto de Noël organisé par l’association des commerçants Shopping Bagneres.

English :

Christmas bingo organized by the Shopping Bagneres association.

German :

Weihnachtslotto, organisiert von der Händlervereinigung Shopping Bagneres.

Italiano :

Tombola di Natale organizzata dall’associazione di commercianti Shopping Bagneres.

Espanol :

Bingo de Navidad organizado por la asociación de comerciantes Shopping Bagneres.

