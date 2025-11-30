Loto de Noël à la maison de quartier de Clair vallon Bagnères-de-Bigorre
Loto de Noël à la maison de quartier de Clair vallon Bagnères-de-Bigorre dimanche 30 novembre 2025.
Loto de Noël
à la maison de quartier de Clair vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-30 13:30:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
Loto de Noël organisé par l’association des commerçants Shopping Bagneres.
à la maison de quartier de Clair vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Christmas bingo organized by the Shopping Bagneres association.
German :
Weihnachtslotto, organisiert von der Händlervereinigung Shopping Bagneres.
Italiano :
Tombola di Natale organizzata dall’associazione di commercianti Shopping Bagneres.
Espanol :
Bingo de Navidad organizado por la asociación de comerciantes Shopping Bagneres.
