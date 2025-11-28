Loto de Noël Salle Rose Baume-les-Dames
Loto de Noël Salle Rose Baume-les-Dames vendredi 28 novembre 2025.
Salle Rose Avenue des Docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
L’USB Rugby organise son loto de Noël.
A gagner: rien que des jouets! Jeux de société, Playmobil, télévision, console de jeux…
Buffet Buvette .
Salle Rose Avenue des Docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 26 27 68
