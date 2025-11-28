Loto de Noël Salle Rose Baume-les-Dames

Loto de Noël

Salle Rose Avenue des Docteurs Butterlin Baume-les-Dames

Tarif enfant

2025-11-28

2025-11-28

L’USB Rugby organise son loto de Noël.

A gagner: rien que des jouets! Jeux de société, Playmobil, télévision, console de jeux…

Buffet Buvette .

Salle Rose Avenue des Docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 26 27 68

