Loto de Noël le bourg salle des fêtes Boisredon
Loto de Noël le bourg salle des fêtes Boisredon samedi 13 décembre 2025.
Loto de Noël
le bourg salle des fêtes Salle des fêtes de Boisredon Boisredon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Loto de Noël. Plaque personnel acceptée. Buvette, gâteaux, sandwichs à disposition.
.
le bourg salle des fêtes Salle des fêtes de Boisredon Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 52 41 49
English :
Christmas bingo. Personal nameplate accepted. Refreshments, cakes and sandwiches available.
L’événement Loto de Noël Boisredon a été mis à jour le 2025-12-09 par Offices de Tourisme de Jonzac