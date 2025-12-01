Loto de Noël le bourg salle des fêtes Boisredon

Loto de Noël

le bourg salle des fêtes Salle des fêtes de Boisredon Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Loto de Noël. Plaque personnel acceptée. Buvette, gâteaux, sandwichs à disposition.

.

le bourg salle des fêtes Salle des fêtes de Boisredon Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 52 41 49

English :

Christmas bingo. Personal nameplate accepted. Refreshments, cakes and sandwiches available.

L’événement Loto de Noël Boisredon a été mis à jour le 2025-12-09 par Offices de Tourisme de Jonzac