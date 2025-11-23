Loto de Noël Salle Abel Lorente Châteaurenard
Loto de Noël
Dimanche 23 novembre 2025 à partir de 15h.
Ouverture des portes à 13h30. Salle Abel Lorente Avenue Pierre de Coubertin Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Loto de Noël organisé par la Palestre au Stade Pierre de Coubertin.
De nombreux lots à gagner ! .
Salle Abel Lorente Avenue Pierre de Coubertin Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 69 50 83 chatopalestre13@hotmail.com
English :
Christmas bingo organized by the Palestre.
German :
Weihnachtslotto, organisiert von der Palastre.
Italiano :
Tombola di Natale organizzata dalle Palestre.
Espanol :
Bingo de Navidad organizado por el Palestre.
