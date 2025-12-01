Loto de Noël Chevagnes
Loto de Noël Chevagnes samedi 13 décembre 2025.
Loto de Noël
Salle polyvalente Chevagnes Allier
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Loto de Noël du comité des fêtes.
Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 72 82 54 philippebardet985@gmail.com
English :
Christmas bingo organized by the Comité des fêtes.
