Loto de Noël Conne-de-Labarde

Loto de Noël

Salle des fêtes Conne-de-Labarde Dordogne

Nous avons le plaisir d’inviter tous les enfants du village à participer à un après-midi de détente et de jeu en attendant Noël.

Au programme petit loto enfant suivi d’un goûter

Sur inscription avant le 30 novembre. .

Salle des fêtes Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 19 91

