Loto de Noël Conne-de-Labarde dimanche 7 décembre 2025.

Salle des fêtes Conne-de-Labarde Dordogne

Nous avons le plaisir d’inviter tous les enfants du village à participer à un après-midi de détente et de jeu en attendant Noël.
Au programme petit loto enfant suivi d’un goûter
Sur inscription avant le 30 novembre.   .

Salle des fêtes Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 19 91 

