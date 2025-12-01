Loto de Noël Crépy-en-Valois

Loto de Noël

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Ho Ho Ho ! Ne manquez pas le Loto de Noël de l’US Crépy-en-Valois Football, samedi 13 décembre 2025 à la salle des fêtes !

De nombreux bons d’achats et cartes cadeaux dans diverses enseignes sont à remporter pour se faire plaisir pendant les fêtes de fin d’année.

Ouverture des portes à 14h début des parties à 16h.

Réservation auprès de Mickaël Avigni au 06 46 85 88 80.

Restauration sur place.

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 46 85 88 80

English :

Ho Ho Ho! Don’t miss the US Crépy-en-Valois Football Christmas Lotto on Saturday, December 13, 2025 at the Salle des Fêtes!

Many gift vouchers and gift cards from various retailers are up for grabs to treat yourself during the festive season.

Doors open at 2pm games start at 4pm.

Bookings with Mickaël Avigni on 06 46 85 88 80.

Catering on site.

German :

Ho Ho Ho! Verpassen Sie nicht die Weihnachtslotterie des US Crépy-en-Valois Football am Samstag, den 13. Dezember 2025 in der Festhalle!

Es gibt zahlreiche Gutscheine und Geschenkkarten für verschiedene Geschäfte zu gewinnen, um sich während der Feiertage eine Freude zu machen.

Türöffnung um 14 Uhr Beginn der Spiele um 16 Uhr.

Reservierung bei Mickaël Avigni unter 06 46 85 88 80.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Non perdetevi il Lotto di Natale dell’US Crépy-en-Valois Football sabato 13 dicembre 2025 alla Salle des Fêtes!

In palio ci saranno tantissimi buoni regalo e carte regalo di diversi rivenditori per regalarsi il periodo delle feste.

Le porte aprono alle 14.00 e i giochi iniziano alle 16.00.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso Mickaël Avigni al numero 06 46 85 88 80.

Ristorazione in loco.

Espanol :

No se pierda la Lotería de Navidad de fútbol de Crépy-en-Valois el sábado 13 de diciembre de 2025 en la Salle des Fêtes

Habrá un montón de cheques regalo y tarjetas regalo para ganar de una serie de minoristas para darse un capricho durante el período festivo.

Apertura de puertas a las 14.00 h y comienzo de los juegos a las 16.00 h.

Para reservar, llame a Mickaël Avigni al 06 46 85 88 80.

Restauración in situ.

L’événement Loto de Noël Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme du Pays de Valois