LOTO DE NOËL DE LA PÉTANQUE SALLE DES FETES Mondavezan

LOTO DE NOËL DE LA PÉTANQUE

L’Association Pétanque de Mondavezan organise un loto le Dimanche 7 Décembre à 14h30 à la Salle François Penent.

nombreux lots a gagner !!! 3 .

English :

The Mondavezan Pétanque Association is organizing a lotto on Sunday December 7 at 2.30pm at the Salle François Penent.

