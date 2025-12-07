LOTO DE NOËL DE LA PÉTANQUE SALLE DES FETES Mondavezan
SALLE DES FETES Le Village Mondavezan Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-12-07 14:30:00
L’Association Pétanque de Mondavezan organise un loto le Dimanche 7 Décembre à 14h30 à la Salle François Penent.
nombreux lots a gagner !!! 3 .
English :
The Mondavezan Pétanque Association is organizing a lotto on Sunday December 7 at 2.30pm at the Salle François Penent.
