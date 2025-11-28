Loto de Noël des collectionneurs Salle des Fêtes Saint-Martin-d’Ary

Loto de Noël des collectionneurs

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Loto de Noël organisé par les collectionneurs

une partie spéciale enfants

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 09 33 73 collectionneurs.saintongeais@gmail.com

English :

Christmas bingo organized by collectors

a special children’s section

German :

Weihnachtslotto, das von Sammlern organisiert wird

ein spezieller Teil für Kinder

Italiano :

Tombola natalizia organizzata dai collezionisti

una sezione speciale per i bambini

Espanol :

Bingo de Navidad organizado por los recaudadores

una sección especial para niños

L’événement Loto de Noël des collectionneurs Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2025-11-18 par Offices de Tourisme de Jonzac