LOTO DE NOËL DES PÉTANQUEURS SAUVIANNAIS

boulevard De Gaulle Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Les Pétanqueurs Sauviannais organisent leur Loto de Noël un après-midi convivial avec de nombreux lots à gagner !

Les Pétanqueurs Sauviannais vous donnent rendez-vous pour leur grand Loto de Noël, un moment festif et chaleureux qui réunira familles, amis et habitants autour du plaisir du jeu.

Dans la salle polyvalente de Sauvian, venez tenter votre chance lors de plusieurs parties et essayez de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu dans l’ambiance conviviale qui caractérise ce rendez-vous.

Pour agrémenter l’après-midi, une buvette ainsi que des pâtisseries maison seront proposées sur place.

Un événement idéal pour partager bonne humeur, convivialité et esprit de Noël .

boulevard De Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27

English :

The Pétanqueurs Sauviannais organize their Christmas Loto: a convivial afternoon with lots of prizes to be won!

German :

Die Pétanqueurs Sauviannais organisieren ihr Weihnachtslotto: ein geselliger Nachmittag mit vielen tollen Gewinnen!

Italiano :

I Pétanqueurs Sauviannais organizzano la loro Loto di Natale: un pomeriggio conviviale con tanti premi in palio!

Espanol :

Los Pétanqueurs Sauviannais organizan su Loto de Navidad: ¡una tarde amistosa con muchos premios!

L’événement LOTO DE NOËL DES PÉTANQUEURS SAUVIANNAIS Sauvian a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE