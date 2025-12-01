Loto de Noel du Club Taurin des Paluds Place du Bicentenaire de la Révolution Noves

Loto de Noel du Club Taurin des Paluds

Jeudi 25 décembre 2025 à partir de 18h. Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-12-25 18:00:00

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Traditionnel Loto de Noël organisé par le club taurin

Traditionnel Loto organisé par le Club Taurin des Paluds.

A Gagner



A Gagner

-longes de porc

-lots fermiers

-ballote primée

-banaste garnie

-bons d’achats

-1/2 agneau

-jambons crus

-carte cadeaux

-Repas pour 2 au restaurant



8 cartons pleins, 24 quines



à 17h à la salle de l’Amitié au Bar Le Fourbi (paluds-de-noves), au Café du Siecle (paluds-de-noves) .

Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62

English :

Traditional Christmas Loto organized by the bullfighting club

L’événement Loto de Noel du Club Taurin des Paluds Noves a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence