Loto de Noel du Club Taurin des Paluds Place du Bicentenaire de la Révolution Noves
Loto de Noel du Club Taurin des Paluds Place du Bicentenaire de la Révolution Noves jeudi 25 décembre 2025.
Loto de Noel du Club Taurin des Paluds
Jeudi 25 décembre 2025 à partir de 18h. Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 18:00:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-25
Traditionnel Loto de Noël organisé par le club taurin
Traditionnel Loto organisé par le Club Taurin des Paluds.
A Gagner
-longes de porc
-lots fermiers
-ballote primée
-banaste garnie
-bons d’achats
-1/2 agneau
-jambons crus
-carte cadeaux
-Repas pour 2 au restaurant
8 cartons pleins, 24 quines
à 17h à la salle de l’Amitié au Bar Le Fourbi (paluds-de-noves), au Café du Siecle (paluds-de-noves) .
Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Christmas Loto organized by the bullfighting club
L’événement Loto de Noel du Club Taurin des Paluds Noves a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence