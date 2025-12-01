Loto de noël du collège de l’assomption Route du Plan de la Tour Sainte-Maxime

Loto de noël du collège de l’assomption

Route du Plan de la Tour Gymnase Pastorelli-Rossi Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association des parents d’élèves Les amis du coq instruit organise son loto annuel et vous y êtes tous chaleureusement invités !

.

Route du Plan de la Tour Gymnase Pastorelli-Rossi Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 95 22 78 lecoqinstruit@gmail.com

English :

The parent-teacher association Les amis du coq instruit is organizing its annual bingo, and you’re all warmly invited!

L’événement Loto de noël du collège de l’assomption Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime