Informations pratiques

Payrignac

Loto de Noël du comité des fêtes de Costeraste

Payrignac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 14:30:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Le comité des fêtes de Costeraste vous convie à un moment convivial : son loto annuel.

Le comité des fêtes de Costeraste vous convie à un moment convivial : son loto annuel.

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Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 7 57 40 42 08

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English :

The Costeraste Festival Committee invites you to a fun event: its annual bingo game.

L’événement Loto de Noël du comité des fêtes de Costeraste Payrignac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gourdon