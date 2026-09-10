Loto de Noël du comité des fêtes de Costeraste Payrignac
dimanche 20 décembre 2026 · Payrignac
Informations pratiques
Payrignac
Loto de Noël du comité des fêtes de Costeraste
Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 14:30:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Le comité des fêtes de Costeraste vous convie à un moment convivial : son loto annuel.
Le comité des fêtes de Costeraste vous convie à un moment convivial : son loto annuel.
.
Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 7 57 40 42 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Costeraste Festival Committee invites you to a fun event: its annual bingo game.
L’événement Loto de Noël du comité des fêtes de Costeraste Payrignac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Gourdon
À voir aussi à Payrignac (Lot)
- Vide-Greniers, Brocante, Vêtements et Jouets à Payrignac Payrignac 20 septembre 2026