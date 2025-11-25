Loto de Noël du Comité des Fêtes de Lentin

Lédergues Aveyron

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Venez tenter votre chance au Loto de Noël !

Le Comité des Fêtes de Lentin vous invite à passer une soirée festive et pleine de surprises le 25 décembre à 20h30, à la salle polyvalente de Lédergues.

De nombreux lots à gagner pour fêter Noël dans la joie et la bonne humeur !

5 € le carton, avec tarifs dégressifs selon le nombre de cartons.

Venez en famille ou entre amis, partager rires, suspense… et peut-être repartir avec un super cadeau !

Plus d’infos Facebook Comité de Lentin .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie

