Loto de Noël du Comité des Fêtes de Lentin Lédergues

Venez tenter votre chance au Loto de Noël !
Le Comité des Fêtes de Lentin vous invite à passer une soirée festive et pleine de surprises le 25 décembre à 20h30, à la salle polyvalente de Lédergues.
De nombreux lots à gagner pour fêter Noël dans la joie et la bonne humeur !
5 € le carton, avec tarifs dégressifs selon le nombre de cartons.
Venez en famille ou entre amis, partager rires, suspense… et peut-être repartir avec un super cadeau !
Plus d’infos Facebook Comité de Lentin .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie
English :
Come and try your luck at the Christmas Lotto!
German :
Versuchen Sie Ihr Glück beim Weihnachtslotto!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna al Lotto di Natale!
Espanol :
¡Ven a probar suerte en la Lotería de Navidad!
