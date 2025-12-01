Loto de Noël du Comité des Fêtes Gourdon
Loto de Noël du Comité des Fêtes Gourdon dimanche 14 décembre 2025.
Loto de Noël du Comité des Fêtes
Salle des Pargueminiers Gourdon Lot
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28
Objectif Noël !!! Tentez de remporter la Corbeille spéciale réveillon et regalez-vous en famille ou entre amis!
Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 88 15 95 01
English :
Objective Christmas!!! Try to win the special Christmas Eve basket and treat yourself with family and friends!
L’événement Loto de Noël du Comité des Fêtes Gourdon a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Gourdon