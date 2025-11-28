Loto de Noël du Foyer rural Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac
Loto de Noël du Foyer rural Blaignan-Prignac
Foyer rural Blaignan-Prignac Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-28
2025-11-28
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto de Noël organisé par le Foyer Rural.
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes dès 19h30. .
Foyer rural Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 03 53 04
