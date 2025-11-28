Loto de Noël du Foyer rural Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac

Loto de Noël du Foyer rural Blaignan-Prignac

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Loto de Noël organisé par le Foyer Rural.

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes dès 19h30. .

Foyer rural Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 03 53 04

