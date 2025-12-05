Loto de Noël du RACC Châteauroux

Loto de Noël du RACC

Le Rugby Athlétique Club Castelroussin vous donne rendez-vous pour son grand Loto de Noël !

Une soirée conviviale et festive, placée sous le signe de la chance et de la bonne humeur !

Plus de 5.000€ de lots à gagner !

Dont 3.000€ en bons d’achat, des téléviseurs, paniers gourmands et bien d’autres surprises…

Formules de jeu

1 plaque de 6 + 3 bingos + 3 spéciales 20 €

1 plaque de 12 + 6 bingos + 6 spéciales 30 €

3 bingos 5 €

Formule enfant 10 €

Buvette et petite restauration sur place

Ambiance chaleureuse garantie 10 .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 33 75

