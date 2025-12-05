Loto de Noël du RACC Châteauroux
Loto de Noël du RACC Châteauroux vendredi 5 décembre 2025.
Début : Vendredi 2025-12-05
Le Rugby Athlétique Club Castelroussin vous donne rendez-vous pour son grand Loto de Noël !
Une soirée conviviale et festive, placée sous le signe de la chance et de la bonne humeur !
Plus de 5.000€ de lots à gagner !
Dont 3.000€ en bons d’achat, des téléviseurs, paniers gourmands et bien d’autres surprises…
Formules de jeu
1 plaque de 6 + 3 bingos + 3 spéciales 20 €
1 plaque de 12 + 6 bingos + 6 spéciales 30 €
3 bingos 5 €
Formule enfant 10 €
Buvette et petite restauration sur place
Ambiance chaleureuse garantie 10 .
Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 33 75
English :
Rugby Athlétique Club Castelroussin invites you to its Christmas Loto!
German :
Der Rugby Athlétique Club Castelroussin lädt Sie zu seiner großen Weihnachtslotterie ein!
Italiano :
Il Rugby Athlétique Club Castelroussin vi invita al suo Lotto di Natale!
Espanol :
¡El Rugby Athlétique Club Castelroussin te invita a su Lotería de Navidad!
