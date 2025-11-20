LOTO DE NOEL ESTH

6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Plus de 2 000€ de lots ! 3€ le carton, avec un bon d’achat de 500€ pour SUPER U !

Buvette et Restauration sur place, début des jeux à 20h.

Plus de 2 000€ de lots ! 3€ le carton, avec un bon d’achat de 500€ pour SUPER U !

Buvette et Restauration sur place, début des jeux à 20h. .

6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 74 08 90 45

English :

Over 2,000? prizes! 3? a box, with a 500? voucher for SUPER U!

Refreshments and Catering on site, games start at 8pm.

German : LOTO DE NOEL ESTH

Mehr als 2 000? an Preisen! 3? pro Karton, mit einem Gutschein über 500? für SUPER U!

Getränke und Essen vor Ort, Beginn der Spiele um 20 Uhr.

Italiano :

Oltre 2.000? in premi! 3 a scatola, con un buono da 500? per SUPER U!

Rinfresco e ristorazione in loco, inizio dei giochi alle 20.00.

Espanol :

¡Más de 2.000? en premios! ¡3 por caja, con un vale de 500? para SUPER U!

Refrescos y catering in situ, las partidas comienzan a las 20.00 h.

L’événement LOTO DE NOEL ESTH Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Suisse Normande