LOTO DE NOEL ESTH Thury-Harcourt-le-Hom
6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Plus de 2 000€ de lots ! 3€ le carton, avec un bon d’achat de 500€ pour SUPER U !
Buvette et Restauration sur place, début des jeux à 20h.
6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 74 08 90 45
English :
Over 2,000? prizes! 3? a box, with a 500? voucher for SUPER U!
Refreshments and Catering on site, games start at 8pm.
German : LOTO DE NOEL ESTH
Mehr als 2 000? an Preisen! 3? pro Karton, mit einem Gutschein über 500? für SUPER U!
Getränke und Essen vor Ort, Beginn der Spiele um 20 Uhr.
Italiano :
Oltre 2.000? in premi! 3 a scatola, con un buono da 500? per SUPER U!
Rinfresco e ristorazione in loco, inizio dei giochi alle 20.00.
Espanol :
¡Más de 2.000? en premios! ¡3 por caja, con un vale de 500? para SUPER U!
Refrescos y catering in situ, las partidas comienzan a las 20.00 h.
