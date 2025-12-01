Loto de Noël Ferrières-en-Gâtinais
Loto de Noël Ferrières-en-Gâtinais dimanche 14 décembre 2025.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Participez au loto de noël de l’école Jeanne d’Arc. Restauration sur place. Réservations: 06 32 04 43 63. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 04 43 63
