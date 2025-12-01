Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto de Noël Ferrières-en-Gâtinais dimanche 14 décembre 2025.

Participez au loto de noël de l’école Jeanne d’Arc. Restauration sur place. Réservations: 06 32 04 43 63.   .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 04 43 63 

English :

Christmas bingo

German :

Weihnachtslotto

Italiano :

Tombola di Natale

Espanol :

Bingo de Navidad

