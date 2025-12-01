Loto de Noël

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le Rotary Tours Val de Loire organise comme chaque année son loto caritatif de Noël.

Le Rotary Tours Val de Loire organise comme chaque année son loto caritatif de Noël. .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 21 26 16

English :

Rotary Tours Val de Loire is organizing its annual Christmas charity bingo.

L’événement Loto de Noël Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT 37