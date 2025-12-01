Loto de Noël Joué-lès-Tours
Loto de Noël Joué-lès-Tours vendredi 19 décembre 2025.
Loto de Noël
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Le Rotary Tours Val de Loire organise comme chaque année son loto caritatif de Noël.
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 21 26 16
English :
Rotary Tours Val de Loire is organizing its annual Christmas charity bingo.
