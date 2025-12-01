Loto de Noël Salle Alain Ruault La Barben

Loto de Noël

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h.

Ouverture des portes à 14h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Cette année, le Comité de La Barben organise un loto de Noël !

Pour ce loto de Noël, ce sont plus de 3000€ de lots qui sont à gagner un week-end en relais-château, télévision, Air Fryer, places pour aller voir l’OM, repas eu restaurant, bijoux, bons d’achat… il y en aura pour tous les goûts !



Une buvette et petite restauration seront disponibles sur place. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year, La Barben festival committee organizes a Christmas lottery !

German :

Dieses Jahr organisiert das Komitee von La Barben ein Weihnachtslotto!

Italiano :

Quest’anno il Comité de La Barben organizza una tombola di Natale!

Espanol :

Este año, el Comité de La Barben organiza un bingo de Navidad

