Loto de Noël Salle Alain Ruault La Barben
Loto de Noël Salle Alain Ruault La Barben dimanche 14 décembre 2025.
Loto de Noël
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h.
Ouverture des portes à 14h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône
Cette année, le Comité de La Barben organise un loto de Noël !
Pour ce loto de Noël, ce sont plus de 3000€ de lots qui sont à gagner un week-end en relais-château, télévision, Air Fryer, places pour aller voir l’OM, repas eu restaurant, bijoux, bons d’achat… il y en aura pour tous les goûts !
Une buvette et petite restauration seront disponibles sur place. .
Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
This year, La Barben festival committee organizes a Christmas lottery !
German :
Dieses Jahr organisiert das Komitee von La Barben ein Weihnachtslotto!
Italiano :
Quest’anno il Comité de La Barben organizza una tombola di Natale!
Espanol :
Este año, el Comité de La Barben organiza un bingo de Navidad
