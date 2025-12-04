Loto de noël

Labrit Landes

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Le Comité de foire vous invite à son loto bingo spécial noël le vendredi 12 décembre à 20h30 à la salle des fêtes.

Cartons et plaques extérieures acceptés, ouverture des portes à 18h30.

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux ! .

Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 56 58 labritcomitedefoire@gmail.com

