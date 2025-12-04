Loto de noël Labrit
Loto de noël Labrit vendredi 12 décembre 2025.
Loto de noël
Labrit Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Le Comité de foire vous invite à son loto bingo spécial noël le vendredi 12 décembre à 20h30 à la salle des fêtes.
Cartons et plaques extérieures acceptés, ouverture des portes à 18h30.
Buvette et restauration sur place
Venez nombreux ! .
Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 56 58 labritcomitedefoire@gmail.com
English : Loto de noël
L’événement Loto de noël Labrit a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cœur Haute Lande