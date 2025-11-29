Loto de Noël Le Montat
Loto de Noël Le Montat samedi 29 novembre 2025.
Loto de Noël
Le Montat Lot
Début : 2025-11-29 20:30:00
2025-11-29
Accueil dès 19h
Accueil dès 19h. Début des parties a 20h30 .
Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 6 81 37 60 46 zembadlemontat@gmail.com
English :
Reception from 7pm
German :
Empfang ab 19 Uhr
Italiano :
Accoglienza dalle 19.00
Espanol :
Recepción a partir de las 19.00 horas
