Loto de Noël

Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Accueil dès 19h

Accueil dès 19h. Début des parties a 20h30 .

Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 6 81 37 60 46 zembadlemontat@gmail.com

English :

Reception from 7pm

German :

Empfang ab 19 Uhr

Italiano :

Accoglienza dalle 19.00

Espanol :

Recepción a partir de las 19.00 horas

L’événement Loto de Noël Le Montat a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Cahors Vallée du Lot