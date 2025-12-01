Loto de Noêl Route du Stade Marsais

Loto de Noêl

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Loto organisé par le Rallye Oléronnais.

.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 73 94 26 jean-pierre_berthelot@orange.fr

English :

Loto organized by the Rallye Oléronnais.

L’événement Loto de Noêl Marsais a été mis à jour le 2025-12-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin