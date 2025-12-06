Loto de Noël Salle des fêtes montguyon Montguyon

Loto de Noël

Salle des fêtes montguyon Les platanes Montguyon Charente-Maritime

Samedi 2025-12-06 19:00:00

Pour finir l’année en toute convivialité, rejoignez-nous pour un loto spécial Noël ! Des cadeaux et une ambiance chaleureuse de quoi patienter jusqu’aux fêtes dans la bonne humeur.

cdfmontguyon@gmail.com

English :

To round off the year in style, join us for a special Christmas bingo! With gifts and a warm atmosphere, it’s sure to keep you going right through to the festive season.

German :

Um das Jahr in geselliger Runde ausklingen zu lassen, bieten wir Ihnen ein spezielles Weihnachtslotto an! Es gibt Geschenke und eine gemütliche Atmosphäre, um die Wartezeit bis zu den Feiertagen in guter Stimmung zu überbrücken.

Italiano :

Per concludere l’anno in bellezza, unitevi a noi per uno speciale bingo di Natale! Regaleremo regali in un’atmosfera calda e amichevole, in modo che possiate affrontare le festività natalizie di buon umore.

Espanol :

Para despedir el año por todo lo alto, únase a nosotros en un bingo especial de Navidad Entregaremos regalos en un ambiente cálido y acogedor, para que pueda esperar las fiestas con buen humor.

