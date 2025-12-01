Loto de Noël par le Tennis de Table Presqu’île Complexe Sportif de Kerbiniou Guérande
Loto de Noël par le Tennis de Table Presqu’île Complexe Sportif de Kerbiniou Guérande dimanche 28 décembre 2025.
Loto de Noël par le Tennis de Table Presqu’île
Complexe Sportif de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 12:00:00
fin : 2025-12-28 16:00:00
Date(s) :
2025-12-28
Super loto animé par Gilles avec de nombreux lots à gagner.
Bar et restauration sur place. .
Complexe Sportif de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 01 32 entraineurttp@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto de Noël par le Tennis de Table Presqu’île Guérande a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44