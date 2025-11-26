Loto de Noël Salle Théodila Peyrat-le-Château
Loto de Noël Salle Théodila Peyrat-le-Château samedi 13 décembre 2025.
Loto de Noël
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Loto de Noël du Centre de Loisirs
1 500 euros de lots (TV, trottinette électrique, air flyer…)
Buvette et restauration sur place .
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 47 88
English : Loto de Noël
German :
Italiano :
Espanol : Loto de Noël
L’événement Loto de Noël Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-24 par Terres de Limousin