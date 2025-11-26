Loto de Noël Salle Théodila Peyrat-le-Château

Loto de Noël

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Loto de Noël du Centre de Loisirs

1 500 euros de lots (TV, trottinette électrique, air flyer…)

Buvette et restauration sur place .

