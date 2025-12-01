Loto de Noël Rumersheim-le-Haut
Loto de Noël Rumersheim-le-Haut samedi 20 décembre 2025.
Loto de Noël
rue du stade Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
Les lots à gagner lave-linge, trottinette électrique, cave à vin, Switch2, aspirateur laveur et de nombreux autres lots… Buvette et petite restauration sur place. Ouverture des portes à 18h. .
rue du stade Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 93 66 79
