LOTO DE NOËL Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

LOTO DE NOËL

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Organisé par Brev’Anim et animé par Anthony & Olivia Animation

Sortez vos porte-bonheurs… Le loto de fin d’année arrive !

Venez vivre un après-midi festif, convivial et plein de suspense, en famille ou entre amis. Entre rires, frissons au moment du dernier numéro et joie de repartir les bras chargés de cadeaux, tout est réuni pour passer un très bon moment !

Des lots qui donnent envie de jouer !

Cette année, tentez de remporter

⭐ 1 bon d’achat de 600 €

⭐ 1 bon d’achat de 300 €

⭐ 1 bon d’achat de 200 €

⭐ 1 bon d’achat de 100 €

6 bons d’achat de 40 €

6 bons d’achat de 30 €

6 bons d’achat de 20 €

Des paniers garnis et de nombreux autres lots surprises !

… sans oublier une quine suivie pour encore plus de chances de gagner !

Sur place tout pour passer un bon moment !

Restauration Buvette Confiserie

Un accueil chaleureux et une ambiance garantie, sans réservation. Venez quand vous voulez, installez-vous et profitez !

Tarifs des cartons

3 € la carte

8 € les 3 cartes

15 € les 6 cartes

20 € les 8 cartes

➡️ 1 carton offert pour l’achat de 8 cartes (remise en caisse)

Paiement par carte ou espèces uniquement.

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 40 76 85 brev.anim44@gmail.com

