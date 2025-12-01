LOTO DE NOËL Valras-Plage

LOTO DE NOËL Valras-Plage mercredi 10 décembre 2025.

LOTO DE NOËL

Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Loto de Noël tentez votre chance et gagnez des surprises festives ! Ambiance conviviale et magique pour petits et grands.

Venez participer à notre Loto de Noël ! Une occasion conviviale de tenter votre chance et de repartir avec des surprises festives. Jeux, rires et bonne humeur garantis pour petits et grands dans une ambiance chaleureuse et magique. Un moment parfait pour célébrer Noël en famille ou entre amis. .

Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Christmas lottery: try your luck and win festive surprises! A friendly, magical atmosphere for young and old.

German :

Weihnachtslotto: Versuchen Sie Ihr Glück und gewinnen Sie festliche Überraschungen! Gesellige und zauberhafte Atmosphäre für Groß und Klein.

Italiano :

Lotteria di Natale: tenta la fortuna e vinci qualche sorpresa per le feste! Un’atmosfera amichevole e magica per grandi e piccini.

Espanol :

Lotería de Navidad: ¡pruebe su suerte y gane sorpresas festivas! Un ambiente acogedor y mágico para grandes y pequeños.

L’événement LOTO DE NOËL Valras-Plage a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE