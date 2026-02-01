Loto de PaLoMa Salle des fêtes de Marcenat à Côté de l’église Marcenat

Loto de PaLoMa

Salle des fêtes de Marcenat à Côté de l’église Le bourg Marcenat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Loto du RPI Asso PALOMA Venez jouer dans la bonne humeur et gagner saucisson, panier garni, robots, Cookeo, sorties (zoo, wake park…), jusqu’à 400 € en carte cadeau ! Boissons et douceurs sucrées/salées sur place;

.

Salle des fêtes de Marcenat à Côté de l’église Le bourg Marcenat 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 02 65 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto du RPI ? Asso PALOMA Come and play in good spirits and win: sausage, gift basket, robots, Cookeo, outings (zoo, wake park?), up to 400? in gift cards! Drinks and sweet and savoury treats on site;

L’événement Loto de PaLoMa Marcenat a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Val de Sioule