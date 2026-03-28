Loto de Pâques Salle des fêtes Fouqueure

Loto de Pâques

Salle des fêtes Le bourg Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

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Salle des fêtes Le bourg Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 90 11 09

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English :

L’événement Loto de Pâques Fouqueure a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente