Loto de Pâques Salle des fêtes Fouqueure
Loto de Pâques Salle des fêtes Fouqueure vendredi 17 avril 2026.
Loto de Pâques
Salle des fêtes Le bourg Fouqueure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
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Salle des fêtes Le bourg Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 90 11 09
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English :
L’événement Loto de Pâques Fouqueure a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente